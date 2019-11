Dinamo a ajuns la 'fundul sacului': Patronul 'cainilor' nu știe daca va mai susține financiar echipa

Situația de la Dinamo nu este una tocmai bună. Problemele financiare în care se află echipa patronată de Ionuț Negoiță umbresc istoria glorioasă pe care o are clubul din Ștefan cel Mare. Însă salvarea clubului poate veni chiar de la actualul patron al ”câinilor”, potrivit Mediafax.

Ionuț Negoiță spune că este dispus să finanțeze în continuare clubul până în luna mai pentru a asigura un tranzit, însă doar dacă va exista interes din partea fanilor. ”Am stat după tot felul de ”marțieni” și extratereștri. Bineînțeles că pentru mine Dinamo înseamnă foarte mult sentimental. Atât timp cât văd că există interes din partea celor care justifică existența acestui club, nu pot să nu particip. Ei oferă, Dinamo le oferă, da? Așa cum instituțiile statului au reprezentanți, așa ar trebui să fie și la cluburile de interes public. Asta e ideea mea.

Repet, dacă văd interes, pot asigura acest tranzit până în luna mai. Dacă văd că toată lumea va spune ”Aaa, eu am serviciu” sau ”Eu am treabă, nu am timp”, atunci o să spun ”Aaaa, serios? Bravo, băieți, îmi place că sunteți realiști și sinceri. Poate că prostul ăla care a făcut o grămadă nu e prost la nesfârșit. Poate e momentul să mai luați și voi din timpul vostru să țineți clubul ăsta pe care ziceți că îl iubim. Hai să vedem câți îl iubim că prin asta se arată deschiderea noastră!”, a declarat Ionut Negoita pentru Gazeta Sporturilor.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 9 în Liga 1, la o distanță de 5 puncte de playoff și 10 puncte de primul loc.