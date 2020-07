Dinamo ajunge in mainile ultrașilor! Suporterii și patronul Ionuț Negoița au semnat un memoradum de preluare a clubului

Reprezentanţii ProgramDDB şi reprezentanţii actualului acţionar majoritar Ionuţ Negoiţă au semnat documentul prin care clubul Dinamo poate trece în mâinile suporterilor, anunţă Peluza Cătălin Hîldan.

Acest memorandum de înţelegere prevede ca în termen 3 zile începând de astăzi, actualul acţionar majoritar să pună la dispoziţie toate documentele solicitate, potrivit news.ro.

Apoi, în termen de 15 zile, să fie finalizat auditul financiar, ale cărui rezultate să fie comunicate suporterilor acţionari. Aceştia vor decide prin vot, pe platforma www.programdd.ro, destinul Clubului.

"După lungi tergiversări şi trageri de timp, după perindarea mai multor personaje, care nu au fost cu adevărat interesate de preluarea clubului, astăzi s-a intrat în linie dreaptă pentru schimbarea acţionariatului la Dinamo. Aceasta este şansa ca DINAMO să nu mai fie al lui Negoiţă, ci AL CELOR CARE L-AU ŢINUT ÎN VIAŢĂ! Este un moment istoric ce marchează sfârşitul unei epoci caracterizată de incertitudine şi începutul unui drum de reconstrucţie la care va trebui să punem umărul cu toţii. Un club care a fost condus spre ruină zi după zi, printr-un management prost, prin nepăsare şi prin decizii greşite, luate împotriva intereselor clubului. Ultima stricăciune produsă (sau ultimul tun dat) fiind pierderea portarului Piscitelli care şi-a reziliat contractul azi-noapte! SUNTEM SINGURII CARE PUTEM PUNE CAPĂT ACESTEI DISTRUGERI A UNUI CLUB ISTORIC! Reprezentanţii ProgramDDB şi reprezentanţii actualului acţionar majoritar au semnat documentul prin care soarta clubului Dinamo poate trece în mâinile suporterilor. Acest memorandum de înţelegere prevede ca în termen 3 zile începând de astăzi, actualul acţionar majoritar să pună la dispoziţie toate documentele solicitate. Apoi, în termen de 15 zile, să fie finalizat auditul financiar, ale cărui rezultate să fie comunicate suporterilor acţionari. Aceştia vor decide prin vot, pe platforma www.programdd.ro, destinul Clubului", a anunţat Peluza Cătălin Hîldan.

Pănă la finalizarea acestui proces, ProgramDDB va avea exclusivitate în negocierile pentru preluarea clubului.

"În tot acest timp vom rămâne deschişi către colaborarea cu orice investitor serios care va dori să se implice în susţinerea sau preluarea clubului alături de suporteri. În ultima jumătate de an, ProgramDDB s-a dovedit a fi cel mai serios partener de discuţii, singurul ale cărui promisiuni s-au dovedit a fi reale. Am asigurat supravieţuirea clubului printr-un aport de peste 574.000€, prin care s-au plătit salariile, cheltuielile urgente şi S-A OBŢINUT LICENŢA. Astăzi, înainte de semnarea MOU, ProgramDDB a achitat şi ultima tranşă de 140.000 lei din împrumutul din iunie, pe baza căruia am preluat al doilea pachet de acţiuni de 10%. Din momentul acesta, soarta Clubului este ÎN MĂINILE CELOR CE IUBESC DINAMO! Pe toată perioada negocierilor, conducerea clubului va fi supervizată de către reprezentanţii suporterilor", a precizat sursa citată.