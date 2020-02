Dinamo Bucuresti si Academica Clinceni au ajuns la un acord pentru transferul temporar al fundasului central Florin Bejan la clubul ilfovean

Dinamo Bucureşti şi Academica Clinceni au ajuns la un acord pentru transferul temporar al fundaşului central Florin Bejan la clubul ilfovean, informează site-ul oficial al "alb-roşilor", potrivit news.ro.

Născut pe 28 martie 1991, la Mangalia, Florin Bejan a evoluat în carieră pentru echipa secundă a celor de la FCSB, Viitorul Constanţa, ASA Tg. Mureş, MKS Cracovia, Concordia Chiajna şi Astra Giurgiu, fiind transferat la Dinamo în luna iunie a anului trecut.

- 4 meciuri a jucat Bejan pentru Dinamo în acest sezon competiţional, toate în campionat. A evoluat în meciurile Viitorul vs Dinamo (5-0), CFR Cluj vs Dinamo (1-0), Dinamoi vs Academica Clinceni (4-2) şi FC Botoşani vs Dinamo (1-0).

- 154 de partide a adunat Florin Bejan în Liga 1 pentru Viitorul Constanţa, ASA Tg. Mureş, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu şi Dinamo Bucureşti. În prima ligă a Poloniei a jucat 12 jocuri pentru MKS Cracovia.

- un trofeu a câştigat Florin Bejan în carieră, Supercupa României cu ASA Tg. Mureş, în 2015, 1-0 împotriva celor de la FCSB.

- 14 selecţii are Florin Bejan la loturile naţionale ale României, U21 (1), U19 (7) şi U17 (6).