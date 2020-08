Dinamo - FC Viitorul, scor 1-1, si Chindia - FC Volunari, scor 2-0, in ultima etapa a play-out-ului Ligii I: Clasamentul final va fi stabilit de FRF

Rezultatele înregistrate, miercuri, în ultima etapă a play-out-ului Ligii I sunt următoarele:

Dinamo - FC Viitorul, scor 1-1 (1-1)

Au marcat: Sorescu '37 / Achim '35 (p).

Au evoluat următoarele echipe:

Dinamo: Straton - Kostrna, Puljici, Ehmann, Skovajsa - V. Lazăr, Mrzljak (I. Şerban '66), Răuţă (R. Grigore '78), Sorescu (Kylien '90+3) - Neicuţescu (Bani '46), D. Popa (Mihaiu '46). Antrenor Gheorghe Mulţescu;

Viitorul: Tordai - Căpuşă, Mladen, Iacob, De Nooijer (B. Lazăr '45) - Artean, Dulca (Grosu '68), Achim - Chiţu (L. Munteanu '68), Rivaldinho (Bodişteanu '86), Pitu (Andonache '86). Antrenor Cătălin Anghel.

Cartonaşe galbene: Kostrna '34 / B. Lazăr '48, Grosu '74

Citește și: EXCLUSIV Emi Pian putea fi salvat! Cum îl puteau scăpa cei aflați la fața locului

Sepsi Sfântu Gheorghe - Academica Clinceni, scor 1-0 (1-0)

A marcat: R. Deaconu '26.

Au evoluat echipele:

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Ştefan - Kovacs (Celea '72), Deaconu (Vaşvari '59) - Ştefănescu (Gal-Andrezly '59), I. Fulop, Carnat - Safranko (Karanovici '78). Antrenor Leo Grozavu;

Academica: Ureche - Kontoes(Vanghele '89), Patriche, Bejan, Dobrescu - F. Achim (B. Ilie '82), Cebotaru (Merloi '64), Ventura, R. Ion - Markovici, Buziuc. Antrenor Ilie Poenaru.

Cartonaşe galbene: Bouhenna '27, Safranko '74, I. Fulop '90+1 / R. Ion '80, Buziuc '90+1.

FC Hermannstadt - Poli Iaşi, scor 2-2 (1-1)

Au marcat: Stoica '7, Dâlbea '79 / Lukassen '18, A. Cristea '90+3 (p).

Au evoluat echipele:

Hermannstadt: Figueiredo - Petrescu, Luchin, Stoica, Cordea (Buzan '83) - Dâlbea, Caiado (Busu '14), Rimane (Yazalde '46), Jo Santos - Sîntean (Dumitriu '38), Debeljuh. Antrenor Ruben Albes;

Iaşi: Axinte - Cabral, Klimavicius (Bourama '86), Frăsinescu, Onea (Chacana '58) - De Iriondo (F. Cristea '86), Passaglia, Platini (Horşia '59), Popadiuc - Lukassen, Omoh (A. Cristea '75). Antrenor Mircea Rednic.

Cartonaşe galbene: Sintean '8, Dumitriu '66 / De Iriondo '70, A. Cristea '90+4.

Citește și: SURSE Lovitură de teatru! Nu Ciprian al lui Napi l-ar fi ucis pe Emi Pian! Un alt membru al clanului Rinu, suspectat!

Chindia - FC Voluntari, scor 2-0 (2-0)

Au marcat: Berisha '33, Yameogo '40.

Au evoluat echipele:

Chindia: Aioani - Martac, Benga, Diallo, Dumitraşcu - Raţă (Atanase '90+3), Bic - Neguţ (Dinu '67), Yameogo, A. Şerban (Ivancici '28) - Berisha (D. Florea '68). Antrenor Emil Săndoi;

Voluntari: Cojocaru - Belu Iordache, Paşcanu, C. Achim (Armaş '68), Kocici (C. Costin '46)- Sanoh (Eric '57), Căpăţînă, De Lucas (Gorobsov '46), Măţan (V. Morar '46) - I. Gheorghe - Tudorie. Antrenor Mihai Teja.

Cartonaşe galbene: A. Şerban '18, Berisha '53, Aioani '63, Diallo '64 / Kocici '17, Belu Iordache '58, Paşcanu '68, Eric '81;

Cartonaş roşu: Diallo '90+5.

Clasamentul play-out-ului: FC Viitorul – 43 de puncte (14 meciuri), FC Hermannstadt – 35 de puncte (12), Sepsi – 34 de puncte (13 jocuri), Academica Clinceni – 32 de puncte (14), FC Voluntari – 31 de puncte (14), Poli Iaşi – 30 de puncte (14), Dinamo – 25 de puncte (9 jocuri), Chindia Târgovişte – 23 de puncte (12 jocuri).

În mod normal, Dinamo şi Chindia ar fi retrogradat, iar Poli Iaşi ar fi disputat un baraj cu CS Mioveni, locul 3 în Liga a II-a.

Ţinând cont că Dinamo are cinci meciuri nejucate, clasamentul final va fi stabilit după unul dintre cele două criterii următoare: (a) puncte per meci raportat la toate jocurile din acest sezon (număr puncte acumulate în sezonul regulat plus număr puncte acumulate în play-out / număr total de jocuri disputate în acest sezon) şi (b) puncte per meci raportat numai la jocurile din play-out (număr puncte acumulate în play-out / număr total de jocuri disputate în play-out).

După al doilea criteriu, votat de cluburile din Liga I, ultima clasată este Chindia, iar penultima, Dinamo, în timp ce Sepsi, locul 12, ar trebui să meargă la baraj. Decizia finală va aparţine Comitetului Excutiv al FRF.

Citește și: După uciderea lui Emi Pian, membrii clanului Rinu încep să dispară de pe rețelele de socializare

Există posbilitatea foarte probabilă ca numărul de echipe în Liga I să fie mărit de la 14 la 16, caz în care ultima clasată pe baza unuia dintre criteriile de mai sus, Chindia în ambele situaţii, va juca un meci de baraj, la 9 şi 12 august, cu Dacia Mioveni, locul 3 în Liga a II-a.

Şi această decizie poate fi luată de Comitetul Executiv al FRF. Au promovat din Liga a II-a direct UTA şi FC Argeş, anunță news.ro.