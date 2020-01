Dinca si-a transformat locuinta intr-o inchisoare: Geamuri astupate, pat de fier cu lant pentru victime

Gheorghe Dinca si-a transformat locuinta din Caracal intr-o adevarata inchisoare, asupra careia detinea controlul absolut si din care nimeni nu ar fi putut scapa fara voia sa, fiind prevazuta cu geamuri astupate, o temnita in beci iar in dormitor si-a amenajat un pat de fier, sudat in perete si prevazut cu un lant metalic, folosit pentru imobilizarea victimelor, se arata in rechizitoriul intocmit de DIICOT.