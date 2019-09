Dinca vrea sa se sinucida in inchisoare. Planul macabru al monstrului de la Caracal

Gheorghe Dinca se afla in continuare in arest si e principalul suspect in cazul in unde au disparut Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza, dar anchetatorii inca fac cercetari asupra cazului.

In arest, criminalul are numai pretentii in fata oamenilor legii. Dinca a solicitata sa stea singur in celula, acest lucru declasand alerta in penitenciar.

”Cererea sa, asa cum am citit-o in presa, m-a surprins, pentru ca il stim ca fiind un tip calculat, care nu face gesturi inutile. Motivul pe care l-a invocat nu sta in picioare, existand suspiciunea ca pune la cale o iesire din scena, cum ii zicem noi. Cu alte cuvinte, ne-am putea confrunta cu o tentativa de sinucidere.

Care este mult mai usor de realizat daca este pus singur intr-o celula. Practic, este imposibil sa supraveghezi pe cineva 24 de ore din 24, de aceea prezenta unor alti oameni cu el in celula, ne ajuta mult”, a declarat unul dintre angajatii sistemului penitenciar pentru evz.ro.

Supravegherea se face prin vizeta, la intervale foarte mici de timp ”E o masura suplimentara de siguranta avand in vedere faptele pe care le-a comis. Politistul desemnat sa-l pazeasca trebuie sa verifice la intervale foarte mici de timp, niciodata aceleasi, ca in celula totul e in regula. Controlul se face fie prin supravegherea prin vizeta, fie prin chemarea lui Dinca la raport, la usa. Cand iese din tura, politistul este schimbat de un alt coleg care preia misiunea de supraveghere care nu trebuie intrerupta”, ne-au dezvaluit surse judiciare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.