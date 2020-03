Directia de Sanatate Publica Constanta. Recomandari pentru prevenirea infectiei cu noul coronavirus

Având in vedere situația deosebita creata prin extinderea cazurilor confirmate cu COVID-19, DSPJ invita toti cetatenii sa consulte recomandarile postate pe site-ul www.dspct.rosi, in masura posibilitatilor, sa le distribuie.



In plus, facem urmatoarele RECOMANDARI:



•Evitați panica și neincrederea in masurile dispuse la nivel national si local!



Panica este un dusman perfid al imunitatii si al unui control eficient al fenomenului epidemiologic.



•Pana acum 3 zile, ne aflam in faza in care supravegherea se adresa celor care vin din zonele la risc, pentru a identifica precoce eventualii purtatori de coronavirus. Aceasta linie se continua.



•In aceasta perioada, exista si cazuri de gripa si alte boli infectioase respiratorii care se prezinta la Spitalul Clinic de Boli Infectioase.



•Cu aparitia primului caz confirmat cu COVID-19, abordarea epidemiologica s-a schimbat, ca urmare a numarului mare de posibili contacti ai cazului confirmat.



In acest sens, identificam (ca prima intentie) contactele directe.



Contact direct = expunere minimum 15 minute, la o distanta in jur de 2 m, cu persoana confirmata pozitiv. Toti contactii directi identificati conform anchetei epidemiologice se autoizoleaza la domiciliu, 14 zile, cu anuntarea Directiei de Sanatate Publica Judeteana.



Daca simptomatologia se modifica pe parcursul autoizolarii, se anunta DSPJ, se suna la 112 si pacientul este transportat cu Ambulanta.



•Testarea nu se face la cerere!



•Pentru linia a 2-a de contacti, in masura in care contactul cu linia 1 de contacti a fost prelungit, se respecta autoizolarea la domiciliu pentru limitarea raspandirii virusului.



•Limitati contactele! Circulati cat mai putin! Evitati deplasarile in aglomerari! Renuntati la vizitele la prieteni!



Acestea sunt principalele metode pentru limitarea raspandirii virusului.



•Respectati, cu strictete, prescriptiile medicului de familie si a medicilor specialisti!



•Informati-va doar din surse oficiale: Linia verde nationala: 0800800358, a transmis Direcția de Sănătate Publică Constanța.