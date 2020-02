Directia de Sanatate Publica Timis. Precizari despre noul caz de coronavirus

Direcția de Sănătate Publică Timiș a luat la cunostiinta astazi 28.02.2020, in jurul orei 14.00, de pozitivarea testului pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”Timisoara unei persoane de 38 ani, sex feminin, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, 30 km de Bergamo, în perioada 19-20.02.2020.



Din informatiile noastre, incepand cu data de 25.02.2020 persoana in cauza a prezentat subfebrilitati și tuse rara iar în 27.02.2020 s-a prezentat în Ambulatoriul Spitalului de Boli Infectioase “Victor Babes”din Timisoara. A fost consultata și i s-a făcut testul pentru gripa sezoniera, care a ieșit negativ. Totodată, i s-au recoltat probe pentru testarea COVID-19, având în vedere istoricul de calatorie relativ recent in Italia, ulterior fiind lăsată la domiciliu.



Astăzi în 28.02.2020 au fost prelucrate probele pentru testarea COVID-19 si rezultatul a fost pozitiv.

Direcția de Sănătate Publică Timiș, a anuntat Servicul 112 in vederea transportului persoanei in cauza in conditii de siguranta la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”Timisoara, conform metodologiei. Din primele informatii obtinute de la pacienta, aceasta locuieste singura.



Prin personalul de specialitate, Direcția de Sănătate Publică Timiș a demarat de urgenta ancheta epidemiologica, deplasandu-se la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”Timisoara pentru a obtine primele informatii in vederea stabilirii contactilor. Ancheta se afla in desfasurare, transmite un comunicat de presă din partea DSP Timiș.