Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta cumpara echipamente profesionale pentru dotarea bucatariilor si spalatoriilor (document)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a încheiat un contract de achiziție de echipamente profesionale pentru dotarea bucătăriilor și spălătoriilor.Denumirea completă a proiectului atribuit este "Echipamente profesionale pentru dotarea bucătăriilor și spălătoriilor".Societatea care se va ocupa de furnizarea de echipamente profesionale pentru dotarea bucătăriilor și spălătoriilor este SC Maxigel SRL.Valoarea contractului este de 23.146 lei, iar atribuirea a avut loc în data de 20.12.2019.Descrierea contractului:Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de produse, respectiv echipamente profesionale pentru bucătării și spalatorii pentru necesitațile centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Constanța.Achiziționarea de loturi se face, dupa cum urmeaza:1. Masina curatat cartofi -CP Delfinul , str. Bujorului, nr.9, Agigea-1 buc;2. Marmita pe gaze naturale 50 l -CP Delfinul, str.Bujorului, nr.9, Agigea-1 buc;3. Marmita pe gaze naturale 100 l - CIA Sf.Andrei,Șos.Mangaliei,nr.10, NegruVodă-1buc;4. Mașina de gătit cu 6 ochiuri și cuptor -CP Delfinul, str.Bujorului, nr.9, Agigea-1buc;5. Grill dublu pe gaze natural -CP Delfinul, str. Bujorului, nr.9, Agigea-1 buc;6. Friteusa dublă 10-12 l -CP Delfinul, str.Bujorului, nr.9, Agigea- 1 buc;7. Tigaie basculantă 40 l -CP Delfinul, str.Bujorului, nr.9, Agigea-1 buc;8. Dulap refrigerare 600 l -CP Traian, str.N.Mandai, nr.15, Constanța-1 buc;9. Dulap congelare 700 l -CRRN Artemia, str.Eroilor, nr.28, Techirghiol-1 buc;10. Mașina spălat vase cu capota -CIA Armonia, din Sos.Mangaliei, nr.53, Negru Voda-1 buc;1. Uscător rufe 14 kg-CP Delfinul, str.Bujorului, nr.9, Agigea-1 buc;2. Mașina spălat rufe 9-10 kg- CP Delfinul, str.Bujorului, nr.9, Agigea-1 buc;Ofertanții vor respecta specificațiile din fișa tehnică prevazută în caietul de sarcini.Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.NOTA: Solicitarile de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea "Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea "Detalii procedura - Clarificări, decizii la documentația de atribuire" din cadrul anunțului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decat cea stabilită.Firma câștigătoare este SC Maxigel SRL.Societatea a fost înființată în anul 1994 și are sediul social în Municipiul Ploieşti, județul Prahova.Societatea are capital social subscris de 190.070 lei, integral vărsat, compus din: 19.007 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.Acționar este Florescu Gabriela, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic.Potrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă 68.422.861 lei, profit de 5.467.089 lei și un număr mediu de 156 de salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria