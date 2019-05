Directia Judeteana pentru Cultura intra in lupta pentru salvarea Vilei Dalas din Constanta. Ce intentii are

Complex Astoria SRL, în datele Registrului Comerțului

https://bit.ly/2vfHVnz

Primăria Constanța a emis pe 17.04.2019 certificatul de urbanism pentru desființarea imobilului D+P+2E, situat pe bulevardul Ferdinand nr. 78. Solicitarea a fost depusă de societatea Complex Astoria. Cu toate că în folclorul urban s-a vorbit despre faptul că imobilul ar fi fost construit la începutul anilor 1900, după proiectul luipentru un om de afaceri grec cunoscut drept Dalas, directorul Direcției pentru Cultură Constanța,spune că, cel mai probabil, casa a fost ridicată la sfârșitul anilor 1930, începutul anilor 1940. Cu toate că nu există izvoare scrise sau nescrise care să infirme „amestecul” lui Saligny, Tiță crede că nu acesta ar fi proiectat casa, din simplul motiv că inginerul constructor și academicianul român își lăsa amprenta pe proiecte de anvergură și nu se ocupa de imobile.În orice caz, clădirea a fost construită într-unul dintre cele mai surprinzătoare și frumoase stiluri arhitecturale ale acelor vremuri. Stilul neoromânesc este un amestec de elemente răsăritene bizantine și motive arhitecturale și etnografice țărănești locale, precum și de anumite modele de artă otomană și chiar teme de renaștere italiană târzie.De-a lungul timpului, clădirea a adăpostit sediul Alianței Franceze, iar pe timpul lui Ceaușescu, clădirea a găzduit Consulatul Libiei la Constanța. În anul 2005 a fost retrocedată către moștenitori îndepărtați ai familiei. În încercarea disperată de a salva casa, statul francez le-a făcut o propunere noilor proprietari - de a le oferi în compensare o clădire similară în Franța. Oferta a fost refuzată, iar imobilul a intrat în cursul firesc al paraginii și degradării. Ulterior, procesul de distrugere a continuat cu o intensitate și mai sporită, furându-se, se pare, coordonat și fiind amenințată chiar structura de rezistență a clădirii.Fără prea mare publicitate, clădirea a ajuns la firma controlată de familia afaceristului, prin intermediul societății. În prezent, în clădire nu mai există nimic, nici dușumea, nici geamuri, uși, țevi, grinzi, absolut nimic. Actualul proprietar dorește să construiască un hotel sau un bloc de locuințe.Societatea a fost înființată în anul 1995 și are sediul social în Constanța. Firma are un capital social de 205.000 lei, integral vărsat, fiind compus din 20.500 de părți sociale, valoarea uneia fiind de 10 lei. Asociații societății sunt, care deține 10.150 de părți sociale, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 46%, și, care deține 10.350 de părți sociale, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 54%. Administratorul societății este Anica Done. Activitatea principală a societății este legată de „hoteluri și alte facilități de cazare similare“.După ce s-a aflat de certificatul de urbanism emis de Primăria Constanța, mai multe asociații și partide politice au avut ieșiri publice prin care condamnau intenția autorităților dimpreună cu investitorul de a „șterge” de pe harta orașului istoria acestei clădire. Asociația „Verde Urban” a transmis în această către Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Patrimoniu - o cerere de clasare în regim de urgență pe lista monumentelor istorice a Vilei (Casei) Dalas din bulevardul Ferdinand nr. 78, Constanța.În mediul online a fost creată și o petiție online pentru oprirea demolării clădirii pe care o puteți semna. S-au trimis către Ministerul Culturii și Identității Naționale cereri de clasare în regim de urgență ca monument istoric în cadrul unui sit urban „Zonă Comercială Centrală”, deja clasat în lista corespunzătoare sub indicativul CT-II-s-B-02811. Cererea de clasare poate fi vizualizată). Gesturile societății civile și chiar ale unor politicieni sunt însă simbolice, pentru că declanșarea procedurii de clasare aparține Direcției pentru Cultură.Revenind, pentru a se ajunge la demolarea efectivă este nevoie de un șir mai lung de avize/autorizații. Unul dintre cele mai importante avize este cel al Direcției Județene pentru Cultură Constanța, un aviz care se pare că nu va veni. Cel puțin așa susține directorul Direcției pentru Cultură Constanța, Magdalena Tiță.Un prim pas, extrem de important, este faptul că arhitectul-șef al municipiului Constanța,a decis că se impune și avizul de la Cultură pentru obținerea autorizației de demolare. Acum, beneficiarul, respectiv, Complex Astoria SRL, trebuie să obțină avizele necesare. Mai devreme sau mai târziu, va ajunge să-l solicite și pe cel de la Direcția de Cultură.Până atunci, cazul vilei Dalas va fi luat în discuție în cadrul ședinței Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, care se întrunește pe 21 mai și care are în componența sa specialiști din Constanța, Tulcea, Călărași și Ialomița. „Pe 21 mai vom discuta despre acest caz, îi voi informa pe colegii noștri, deoarece nu cred că până la această dată beneficiarul va depune documentația la noi. Când vom primi hârtiile, vom discuta cu ele pe masă. După ce vom solicita Comisiei Zonale respingerea avizului de demolare, ulterior vom declanșa și procedura de clasare, care poate dura până la 12 luni, interval în care se instituie protecție pentru clădire. Din acel moment, nu poate fi mutată nicio piatră”, ne-a explicat Magdalena Tiță,directorul Direcției Județene pentru Cultură Constanța.Dacă procedura depășește un an, trebuie reluată de la zero. Odată clasat, imobilul nu va mai putea fi demolat. Eventual, cumpărat și reabilitat, ideal ar fi chiar de autorități, dar rămâne de văzut. Aceasta este conștientă de faptul că „va fi declanșat un adevărat război”, pe care însă tânără directoare se simte pregătită să-l ducă.Chiar dacă avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice este unul consultativ, fără el nu se poate construi, decât dacă investitorul vrea să intre în zona penală. Tiță se așteaptă ca investitorul să conteste respingerea avizului în instanță și, cel mai probabil, și la presiuni, adăugăm noi, așa cum s-a mai întâmplat din partea unor investitori, tot în Constanța, chiar în trecutul apropiat.Întrebată dacă, în stilul arhicunoscut al investitorilor din piața imobiliară constănțeană, și acesta va încerca să fenteze Direcția și să încerce să obțină un aviz de la Ministerul Culturii și Identității Naționale, Magdalena Tiță spune că acest lucru este imposibil, deoarece imobilul face parte din „sit urban clasa B”, care intră în competența Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice. Vom reveni.În urma solicitării USR Constanța, Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a precizat că nu a emis aviz pentru desființarea vilei Dalas și va propune respingerea unui astfel de aviz, la momentul la care va fi depusă documentația pentru avizare, având în vedere atât amplasarea în situl urban Zona comercială centrală și în situl arheologic Necropola orașului antic Tomis, cât și valoarea arhitecturală a clădirii.Mai mult, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța s-a arătat de acord cu propunerea USR Constanța de declanșare a procedurii de clasare de urgență a clădirii ca monument istoric, dar la acest moment instituția nu dispune de documentele juridice, tehnice și istorice necesare.Până la finalizarea acestei proceduri, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța are dreptul de a opri lucrările și de a aplica sancțiuni conform prevederilor legale.

Citește și:

„Verde Urban” a transmis Ministerului Culturii o cerere de clasare în regim de urgență pe lista monumentelor istorice a Vilei Dalles din Constanța



Petiție online pentru salvarea vilei Dalas de pe bulevardul Ferdinand din Constanța

Politicienii cer administrației locale să salveze această clădire Primăria Constanța a autorizat demolarea vilei Dalas, cumpărată de un om de afaceri controversat