Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta organizeaza Gala Voluntarului. Unde are loc si cine va participa

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în colaborare cu organizații nonguvernamentale de și pentru tineret din Județul Constanța, organizeaza cea de a XIV-a ediție a Galei Voluntarului – 5 decembrie 2019.Evenimentul are loc, în data de 5 decembrie 2019, începând cu ora 17.00 în cadrul PAVILIONULUI EXPOZIȚIONAL MAMAIA – CONSTANȚA – SALA DE CEREMONII.5 decembrie 1985, a fost ziua decretată de către ONU ca fiind ZIUA INTERNAȚIONALĂ A VOLUNTARULUI, 130 de țări celebrând această zi, aducând un omagiu persoanelor implicate în voluntariat, indiferent de domeniul de activitate.Anul acesta, alături de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, au fost implicate în organizarea GALEI VOLUNTARULUI, următoarele organizații de și pentru tineret: Grupul Local de Tineret, Comitetul National Roman Pentru Drepturile Copilului – Filiala Constanța, Asociația Camarazii - Sucursala Mangalia, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere - filiala Mangalia, Comitetul Județean al Părinților, Asociația Make Sense, Grupul Local de Tineret Constanța, Asociația Together Everyone Achieves More, Historia renascita, Asociația Adriana Vintilescu, Asociația Logopezilor din Romania – filiala Constanța, Lions Balkanica Constanța, Asociația Cultul Eroilor Regina Maria – filiala Mangalia, Asociația Impreuna pentru Viitor, Asociația Voluntarii Inimoși – Niciodata Singur – Prietenii Vârstnicilor, Asociația Sweet Land, ONG Mare Nostrum, Asociația Dascălii Schimbării, Centrul de Zi ARCA; Asociația ADAPTO, Asociația Județeană a Sportului pentru Persoane cu Handicap Constanța, Filiala Constanța a Cruci Roșii, Erasmus Student Network Constanța, INOMAR CLUSTER, ONG România Dacia Casa Noastră.Recompensarea publica va fi oferită următoarelor categorii: ONG – ul Anului, Voluntarul Anului, Voluntarul Senior, Coordonatorul de Voluntari, Voluntarul Strain, Cel mai bun proiect, Compania Anului, Unitățile de invățământ implicate în voluntariat, Voluntarul Junior, Jurnalistul implicat în activități de voluntariat.Aceste categorii sunt propuse de către organizațiile participante ce doresc să evidențieze efortul depus de către persoanele fizice, instituțiile publice precum și operatorii privați implicați în activități comunitare.Evenimentul este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, Pavilionului Expozițional Mamaia – Constanța și Centrului Cultural ”Teodor Burada” prin Centrul Județean Multicultural pentru Tineret ”Jean Constantin”.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța