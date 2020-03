Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor: Precizari despre programul RABLA

Având in vedere masurile dispuse la nivel national, privind limitarea sau incetarea temporara a activitatii cu publicul, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, incepand cu data de 26.03.2020, operatiunea de radiere din circulatie a unui vehicul uzat, participant in cadrul Programului de stimulare a innoirii parcului auto national ,,RABLA", va fi efectuata din oficiu, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor care a efectuat inmatricularea acestuia, in baza transmiterii catre aceasta institute a certificatului de distrugere, in format electronic, de catre operatorul economic autorizat care a emis acest document.



Dovada radierii din circulatie a unui vehicul aflat in situatia anterior mentionata va fi transmisa, de indata, titularului inmatricularii, la ultima adresa de domiciliu existenta in Registrul National de Evidenta a Permiselor de Conducere si a Vehiculelor Inmatriculate.



Precizam faptul ca, finalitatea acestui demers va fi reprezentata de efectuarea operatiunii de radiere din circulatie a vehiculelor, fara a mai fi necesara prezentarea, de catre proprietari, la ghiseele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, a documentelor prevazute de art. 25 al O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrdrii, radierii §i eliberarea autorizafiei de circulate provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu respectarea termenelor stabilite in legislatia aplicabila Programului de stimulare a innoirii parcului auto national, a transmisn un comunicat din partea Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.