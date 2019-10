Director general nou la ROMATSA

romatsa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA l-a numit in functia de director general pe Bogdan Costas, care si-a preluat atributiile incepand de astazi Potrivit unui comunicat al ROMATSA, Bogdan Costas este absolvent de stiinte economice si juridice, doctor in management si a detinut functii de conducere in cadrul unor structuri din administratia publica centrala. Ies la iveala detalii incendiare in scandalul momentului! Iata dovada ca liberalii planuiesc de cateva luni sa blocheze activitatea Aeroportului Iasi Incepand cu anul 2011, a ocupat functia de director general al SC Aviatia Utilitara Bucuresti SA si a desfasurat activitati de supravegher ...