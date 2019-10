Directori de companii si lideri politici din SUA vor participa in acest an la summitul 'Davosul desertului'

Oficiali americani, numeroşi directori de mari companii şi lideri politici au confirmat că vor participa în acest an la "Davosul deşertului", eveniment care începe marţi la Riad, în contrast faţă de ediţia precedentă care a fost boicotată de majoritatea invitaţilor după cazul Khashoggi, relatează AFP, potrivit AGERPRES.

Summitul din 2018 a fost compromis de asasinarea opozantului saudit, Jamal Khashoggi, editorialist la Washington Post, de către agenţi ai ţării sale la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul la 2 octombrie 2018.

Însă, în acest an, 'Future Investment Forum' (FII) pare să se fi redresat prin atragerea unor mari nume din elita mondială a afacerilor şi finanţelor. Printre participanţii la ediţia din acest an se numără directorii Blackstone Group şi SoftBank Group, două din cele mai mari fonduri de gestionare a activelor. Preşedinţii fondurilor suverane din Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Singapore şi Rusia figurează de asemenea pe lista participanţilor. Directorii băncilor Bank of America şi JPMorgan Chase, care se ocupă de listarea la bursă a gigantului petrolier saudit Aramco, se află şi ei pe lista reprezentanţilor din sectorul bancar invitaţi la forumul care se va derula timp de trei zile în Arabia Saudită.

Premierul indian Narendra Modi şi preşedintele brazilian Jair Bolsonaro, liderii unor importante state emergente, se vor adresa participanţilor la 'Future Investment Forum' (FII), alături de regele Abdullah II al Iordaniei şi patru lideri ai unor state africane. Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, este în fruntea unei delegaţii americane la nivel înalt din care mai fac parte secretarul Energiei, Rick Perry şi Jared Kushner, ginerele şi consilierul preşedintelui Donald Trump.

Ajuns la cea de-a treia ediţie, 'Future Investment Forum' (FII) este o iniţiativă lansată de prinţul moştenitor Mohammed bin Salman în scopul promovării planului său de diversificare economică 'Vision 2030' şi atragerii de investiţii străine necesare pentru a pregăti primul exportator mondial de ţiţei pentru o eră post-petrol.

Subiectele care vor fi abordate în acest an variază de la viitorul economiei mondiale şi al investiţiilor până la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, trecând prin sport, divertisment şi spaţiu.