Directori din cel putin 11 companii farmaceutice au castigat peste 1 miliard de dolari in cursa pentru un vaccin impotriva noului coronavirus. Unul dintre ei este roman si conduce o mica companie

Directorii generali si membrii consiliilor de administratie din cel putin 11 companii farmaceutice au castigat peste 1 miliard de dolari in cursa pentru un vaccin impotriva noului coronavirus, iar unul dintre ei este romanul Andrei Floroiu, seful unei companii mici numite Vaxart. Castigurile unora dintre aceste companii, care se folosesc de colaborarea cu programul guvernului american Operatiunea Warp Speed in scop de marketing, au atras atentia autoritatilor americane relateaza New York Times.