Directorul ADRNE, Vasile Asandei: 'Daca s-ar face autostrada Iasi-Targu Mures cu siguranta ar creste cu 20 la suta turismul din regiune'

Directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est (ADRNE), Vasile Asandei, susţine că, dacă s-ar construi autostrada Iaşi-Târgu Mureş, turismul în regiune ar creşte cu 20 la sută, precizând că în prezent durata medie a unui sejur în regiune este de numai 1,7 zile, anunță news.ro.

Vasile Asandei a declarat, joi, la Iaşi, în cadrul conferinţei "Managementul destinaţiei şi provocările sale", organizată de Pleiada Boutique Hotel, că Moldova nu stă deloc bine la capitolul infrastructură şi că este necesară autostrada Iaşi-Târgu Mureş.

"Avem nevoie de infrastructură, nu stăm deloc bine. Dacă s-ar face autostrada Iaşi-Târgu Mureş cu siguranţă ar creşte cu 20 la sută turismul din regiune. Şi asta încă din primul an. Întrebarea e ce facem până se va realiza autostrada? Că în următorii cinci ani, sută la sută nu se va face. Până se va realiza, ce facem, stăm şi aşteptăm?", a afirmat directorul ADRNE, Vasile Asandei.

El a spus că în prezent, durata medie a unui sejur pentru un turist care vine în regiunea Nord-Est este de 1,7 zile, ceea ce este foarte puţin.

"Un turist vine în regiunea Nord-Est, o regiune cât o ţară, cu o mulţime de locuri de văzut şi nu stă nici două zile. Este extrem de rău pentru Moldova. Dacă am avea un concept unitar, dacă am avea un brand, dacă am şti cum să aducem turişti şi să le facem un program de o săptămână cu siguranţă ar avea ce face aici. Am venit în primăvară cu un grup de turişti străini în Iaşi la o conferinţă internaţională cu oameni din 35 de ţări şi care au spus ce frumos este. Apoi s-au dus prin împrejurimi şi au văzut că avem şi un Ceahlău şi nişte lacuri şi nişte mănăstiri şi Cheile Bicazului, dar şi Bucovina", a adăugat Vasile Asandei.

Directorul general ADRNE a mai spus că suntem în perioada în care se construiesc programele europene de finanţare pentru exerciţiul multianual 2021-2027 şi că vor fi bani inclusiv pentru zona turismului.

"Acum e momentul să spunem ce vrem să se finanţeze, este o deschidere formidabilă din partea Comsiei Europene. România va avea în exerciţiul 2021-2027 şase miliarde de euro adresate sectorului privat, adică pentru tot ce înseamnă cercetare, inovare, transfer tehnologic, start-up-uri etc. (...) Lumea de mâine va arăta diferit de cea de azi. Dacă nu ţinem aproape ca un pluton la război şi nu ne pregătim bine, nu vom face faţă acestei lumi. Avem un mare avantaj, un patrimoniu turistic excepţional, o natură pe care mulţi în viitor o vor căuta. Moldova are nevoie clar de un brand, dar trebuie văzut cum îl gândim ca să ne reprezinte", a precizat directorul general ADRNE, Vasile Asandei.