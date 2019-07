Directorul AIEA a decedat. Un roman, posibil inlocuitor

IAEA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Yukiya Amano, a incetat din viata la varsta de 72 de ani. Vestea a fost data chiar de Agentie, printr-o nota trimisa statelor membre. ”Secretariatul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica regreta sa informeze ca directorul general Yukiya Amano a decedat”, se arata in nota. Saptamana trecuta se scria in presa internationala despre retragerea lui Yukiya Amano in 2020, din cauza problemelor de sanatate, si posibila lui inlocuire cu un roman. Ambasadorul Argentinei la AIEA, Rafael Grossi si actualul coordonator-sef al AIEA, romanul Cornel Feruta, sunt posibilii inlocuitori ai lui Amano. Doliu in tenis. A murit rapus de o ...