Directorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, despre cum ne pregatim sa sarbatorim ziua de 1 Mai

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,, atenționează cetățenii cu privire la cumpărarea produselor din carne de la vânzători care nu manipulează corect alimentele.„Trebuie sa avem grija cum ne pregatim sa sarbatorim ziua de 1 mai !Ca in fiecare an romanii sarbatoresc ziua de 1 mai cu preparate din carne la gratar si bere. In contextul pandemiei provocate de noul coronavirus petrecerea acestei zile se va face cu anumite restrictii impuse de autoritati, prevazute in Ordonantele militare.Si operatorii economici autorizati, care comercializeaza carne si produse din carne, trebuie sa ia masuri suplimentare menite sa previna raspandirea acestui virus si sa protejeze sanatatea consumatorilor. Astfel angajatii care manipuleaza produsele din carne trebuie sa fie dotati cu masti si manusi de unica folosinta, vizier sau ochelari de protectie, halat de protectie si boneta.Ca si in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, comisarii ANPC deruleaza, in aceste zile, o campanie de verificare a masurilor luate de operatorii economici, la recomandarile autoritatilor, pentru protejarea sanatatii si vietii consumatorilor, pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus Covid-19 in spatiile in care acestia isi desfasoara activitatea.Pentru a se bucura pe deplin de aceasta sarbatoare, acasa alaturi de familie, consumatorii trebuie sa tina cont de urmatoarele sfaturi:- la cumpararea produselor din carne tocata sa acorde atentie deosebita la aspectul produsului;- sa urmareasca modul de etichetare, sa nu cumpere produse preambalate neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie inscrierea, la locul de comercializare a datei durabilitatii minimale/datei limita de consum si a ingredientelor alergene;- sa refuze produsele din carne tocata pentru care exista indoieli privind calitatea si modul de informare prin etichetare;- sa refuze produsele din carne pe care nu este inscrisa data durabilitatii minimale/data limita de consum sau daca aceasta este modificata sau depasita;- sa nu cumpere produse din carne tocata din locuri neautorizate, intrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu poate elibera bon de casa cu care sa fie justificata tranzactia comerciala si risca sa achizitioneze un produs neconform sau chiar nesigur care le poate afecta sanatatea.In cazul produselor din carne, trebuie urmarit modul de expunere si comercializare a acestora, pentru a observa unele indicii care pot sa conduca la identificarea riscurilor pentru sanatate si anume:- existenta si functionarea vitrinelor frigorifice in care sunt expuse alimentele;- integritatea ambalajelor, care trebuie sa asigure protectie pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii;- etichetarea acestora, cu date referitoare la tipul produsului, originea acestuia, termenul de valabilitate, etc.Si un sfat important este acela de a evita cumpararea carnii si a produselor din carne de la persoane si din locuri neautorizate, din „portbagajele masinilor” chiar daca pretul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu poate elibera bon de casa cu care sa fie justificata tranzactia comerciala si exista riscul sa achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze sanatatea.De asemenea, la cumpararea berii sa verifice starea ambalajelor (integritate, etanseitate), lipiditatea lichidului si data durabilitatii minimale.De asemenea, consumatorii trebuie sa acorde atentie pretului afisat si sa verifice concordanta dintre preturile afisate la raft si cele marchate pe bonurile de casa.Si un ultim sfat sa solicite si sa pastreze bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doreste sa reclame calitatea/siguranta unui produs.”