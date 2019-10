Directorul Casei de Asigurari de Sanatate a murit pe masa de operatie imediat dupa ce a fost anesteziat

Operatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valeriu Buju Cojocaru, directorul Casei de Asigurari de Sanatate Gorj, a murit pe masa de operatie, marti, imediat dupa ce a fost anesteziat pentru o interventie chirurgicala banala. In varsta de 41 de ani, directorul executiv al CAS Gorj, Valeriu Cojocaru s-a internat la Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu pentru o banala interventie laparoscopica de colecist. Imediat dupa ce a fost anesteziat, directorul CAS a intrat in stop cardio-respirator, iar medicii au incercat zeci de minute sa il resusciteze. CALVARUL greu de imaginat al unui fost director de la o firma celebra din Iasi! Din cauza stresului, femeia a intrat in stare de inconstienta! Ce a urmat este INGROZITOR! Din nefericire, toate eforturile au fost ...