Directorul chinez: Laboratorul Wuhan are viruși de lilieci, dar nicio tulpina de COVID-19

Orașul Wuhan, centrul focarului de coronavirus din China, a efectuat, duminică, 1.146.156 de teste pentru a-i identifica pe transportatorii asimptomatici ai virusului. În contextul efortului de testare chinez, suprapus efectelor devastatoare din SUA, unde s-au înregistrat aproape 100.000 de decese, directorul laboratorului afirmă că susținerile președintelui Donald Trump că virusul a scăpat din laborator este […]