Directorul demis al școlii cu elevi imbolnaviți din Dolj, acuzat ca a intrat in fostul sau birou, sigilat: Nu am sustras nimic

Directorul demis al școlii din Dăbuleni, județul Dolj, acuzat că a intrat în fostul său birou, sigilat, și a ieșit de acolo cu acte, spune că nu a luat nimic din birou, în afara deciziei de eliberare din funcție, anunță MEDIAFAX.

Luminița Diaconu spune că a intrat în școală doar pentru a-și ridica decizia de eliberare din funcție pe care o uitase în birou.

„Sunt numai minciuni. (...) Nu am luat nimic, nu am sustras nimic, toate documentele sunt acolo, le voi preda în fața unei comisii. Punct. (…) Spre ziuă am intrat să-mi iau decizia, decizia pe care o uitasem în birou și-mi trebuia azi, la Craiova, pentru avocat. În jur de ora șase am fost, nu știu exact. Doamna nu avea autoritate să pună un sigiliu”, a declarat, pentru MEDIAFAX, fostul director al Liceului Teoretic „Constantin Brâncoveanu" din Dăbuleni, Luminița Diaconu.

Acesta a adăugat că va da declarație la poliție, însă acum e în concediu medical pentru că nu se simte bine.

Directorul Liceului Teoretic „Constantin Brâncoveanu" din Dăbuleni a fost eliberat din funcţie marţi, în urma deciziei Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj care a ţinut cont de hotărârea dascălilor şi părinţilor elevilor, a declarat pentru MEDIAFAX Alexandru Gîdăr, inspector şcolar general adjunct al IŞJ Dolj.

Potrivit reprezentanţilor școlii, fostul director a refuzat să predea cheile şi documentele unității, astfel că biroul acestuia a fost sigilat.

Adriana Cojocaru, director desemnat să conducă instituţia până la numirea unui nou manager, a declarat, pentru MEDIAFAX, că miercuri dimineaţa sigiliul a fost găsit rupt, iar în urma vizionării imaginilor de pe camerele de supraveghere s-a stabilit că fostul director a intrat în liceu, puţin înainte de ora 5 dimineaţa, de unde a plecat cu mai multe documente.

„Domnişoara profesor Diaconu Luminiţa a intrat în şcoală şi a părăsit şcoala, se vede pe camere, cu nişte documente în mână. Am chemat Poliţia şi am anunţat inspectorul de sector. Programul cadrelor didactice în şcoală este de la 7.20 până la 18.30. A intrat în afara programului legal de acces în şcoală", a declarat Cojocaru.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Dolj, oamenii legii au întocmit un dosar penal în acest caz şi fac cercetări pentru „violarea sediului profesional".

În 12 februarie, 9 copii de la şcoala din Dăbuleni care prezentau greaţă şi iritaţii ale căilor respiratorii au fost duşi la spital, după ce în şcoală s-a făcut o dezinfecţie. Ulterior s-a stabilit că dezinfectantul folosit nu era destinat școlilor, ci avea ca indicaţie folosirea doar pentru suprafeţe şi aparatură medicală din spitale.