Directorul general al clubului Atletico Madrid: Antoine Griezmann va pleca la FC Barcelona

Directorul general al clubului Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marín, a anuntat, miercuri, la un post spaniol de televiziune, ca jucatorul Antoine Griezmann va semna un contract cu FC Barcelona, informeaza marca.com. "Stiam din martie unde o sa joace... La Barcelona", a declart Gil Marin. Incepe nebunia! 10 transferuri importante sunt aproape finalizate In vara anului 2014, Griezmann a venit la Atletico de la Real Sociedad, pentru 30 de milioane de euro. Francezul a semnat un contract pe sase ani atunci. In 2018, el a incheiat o prelungire a contractului cu Atletico, valabila pana in vara anului 2023. De la 1 iulie, clauza de reziliere a contractului atacantului de 28 de ani scad ...