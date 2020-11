Directorul general al OMS: "Persoanele cele mai sarace risca sa fie calcate in picioare in goana dupa vaccinuri"

Informatiile despre un al treilea vaccin promitator impotriva COVID-19 dau sperante, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a atras atentia in acelasi timp ca "persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile risca sa fie calcate in picioare in goana dupa vaccinuri", potrivit DPA si AFP.