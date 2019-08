Directorul general ORACLE ROMANIA a fost dus la DNA. Sorin Mandrutescu: "Consider ca este o neintelegere"

Sorin Mandrutescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul general Oracle Romania, Sorin Mandrutescu, s-a prezentat, miercuri seara, la sediul DNA pentru audieri, dupa ce procurorii DNA au facut perchezitii la sediul companiei, intr-un dosar care vizeaza suspiciuni de fapte de coruptie in cadrul unor contracte. "Nu am cum sa comentam, nu stiu (care sunt acuzatiile -n.r.), acum aflam. Consider ca este o neintelegere", a declarat Sorin Mindrutescu, la intrarea in sediul DNA. Surse judiciare au declarat ca procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat, miercuri, perchezitii la sediul companiei Oracle din Pipera, in cauza existand suspiciuni de fapte de coruptie in cadrul unor contracte. Directorul general Oracle Romania, Sorin Man ...