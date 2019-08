Directorul INML, noi detalii despre testele ADN, in cazul crimelor de la Caracal

George Curca, directorul INML, a facut noi precizari cu privire la analizele ADN in cazul oaselor descoperite in casa si curtea lui Gheorghe Dinca.

Initial, a aparut in spatiul public informatia potrivit careia reprezentantii Institutului National de Medicina Legala "Mina Minovici" ar fi decis sa opreasca efectuarea testelor, insa directorul institutiei a venit acum cu precizari de ultim-moment in cazul crimelor de la Caracal.

"INML nu e intrerupt expertizele. Reesantionare, in cazul de la padure, inseamna alegerea altor fragmente osoase. Tot timpul au continut alte analize antropologice si examinari medicolegale care vor continua si saptamana aceasta.

Urmeaza din fragmentele reesantionate, adica cele care nu au fost expertizate, o noua determinare ADN", a declarat Prof.Dr. Cristian George Curca, conform Antena 3.

Gheorghe Dinca ar fi recunoscut ca „ducea femei la munca”, in Italia

Potrivit informatiilor obtinute pe surse de Romania TV, cand perchezitiile erau in toi la locuinta sa, Gheorghe Dinca ar fi stat de vorba cu anchetatorii si, insotit de un psiholog, ar fi spus ca nu este implicat intr-o retea de trafic de persoane.

Gheorghe Dinca ar fi recunoscut ca, in trecut, a dus mai multi muncitori in Italia, contra unei sume de bani: 500 de euro! Acolo, cunostintele lui Dinca le gaseau muncitorilor locuri de munca, moment in care inculpatul isi primea partea de bani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.