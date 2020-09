Directorul NASA se declara ingrijorat de viitoarea statie spatiala a Chinei

Directorul NASA s-a declarat miercuri ingrijorat de posibilitatea ca Statele Unite "sa cedeze teren" in fata Chinei in domeniul spatial daca niciun proiect privat nu va inlocui Statia Spatiala Internationala (ISS), care va ajunge peste cativa ani la finalul ciclului ei de functionare, in contextul in care autoritatile de la Beijing intentioneaza sa lanseze pe orbita o statie proprie, informeaza AFP.