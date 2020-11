Directorul OMS, dr. Tedros, in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana diagnosticata Covid

Șeful OMS nu a prezentat încă simptome, dar continuă să fie monitorizat de către profesioniștii din domeniul sănătății după ce a intrat în contact cu o persoană ulterior testată pozitiv la Sars-CovV-2, relatează The Telegraph. El nu a fost încă testat pentru virus, conform protocolului OMS. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus „lucrează în prezent de acasă” […] The post Directorul OMS, dr. Tedros, în autoizolare, după ce a intrat în contact cu o persoană diagnosticată Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.