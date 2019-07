Directorul serviciilor nationale de informatii din SUA paraseste administratia Trump

dan coats donald trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-o postare facuta pe Twitter, presedintele Donald Trump a informat ca Dan Coats, directorul serviciilor nationale de informatii din SUA, isi va parasi functia la jumatatea lunii august si ca il va nominaliza pe John Ratcliffe, un membru al Congresului din Texas, pentru a-l inlocui. Donald Trump: ''Vom anunta in scurt timp actiuni reciproce substantiale fata de stupiditatea lui Macron'' Donald Trump a precizat ca Ratcliffe va conduce si „va inspira maretie pentru tara” pe care o iubeste. Dan Coats si Donald Trump au fost in conflict in numeroase randuri privind Rusia si Coreea de Nord. Ca director al serviciilor de informatii, rolul lui Coats era de a monit ...