Directorul Spitalului Judetean Constanta Catalin Grasa, despre acuzatiile aduse firmei care prepara mancarea pacientilor

"Suntem deschişi în ceea ce privește elementele negative reale, pentru a îmbunătăți actul medical. Acuzațiile apărute în mediul online cu privire la meniurile oferite de societatea de catering sunt nefondate. Imediat după apariția acestor imagini ne-am autosesizat şi am demarat o anchetă. Aceasta nu a confirmat acuzațiile aduse", a punctat directorul Cătălin Grasa.

Managerul Spitalului Judeţean Constanţa,, susţine în aceste momente o conferinţă de presă referitoare la meniul pe care il primesc pacienţii internaţi în cadrul SCJU şi nemulţumirile apărute în spaţiul public în ultima perioadă.În urma anchetei interne demarate, s-a stabilit că produsele erau conforme, în termen și fără modificări ale gustului. Meniurile au fost întocmite de un asistent dietetecian, în funcție de recomandările medicului curant. În cadrul comisiei de nutriție întrunite astăzi s-a stabilit ca medicii nutriționiști din SCJU să monitorizeze îndeaproape meniurile întocmite de asistentul dietetician.Cătălin Grasa a spus că acuzațiile aduse societății care prepară mesele pacienților precum că produsele ar fi alterate, sunt nefondate.Mai mult, acesta a precizat că toate meniurile sunt făcute împreună cu medicul dietician. De asemnenea, se ţine cont şi de valoarea alocației de hrană. Spre exemplu, pentru adulți este de 10 lei pe zi, pentru diabetici -15 lei pe zi, iar pentru însoțitori - 7 lei pe zi.„Atat calitatea alimentelor, calitatea produselor finite, precum si prepararea hranei si livrarea hranei au fost verificate de catre salariatul spitalului, respectiv asistentul dietetician de serviciu.Apreciem ca fiind tendentioasa si rautacioasa postarea in cauzaDaca unul din pacienti are vreo nemultumire firesc este sa sesizeze personalul sectiei, sa solicite clarificari, sa se acorde posibilitatea analizarii situatiei, a temeiniciei nemultumirii, si nu sa transmita imagini sau pareri tendentioase care afecteaza imaginea noastra si a spitlalului.Referitor la postarea altei mamici din data de 04.06.2019, precizam urmatoarele: Meniul mamicii internate pe sectia de pediatrie, ca insotitor, cu o alocatie de hrana de lei/zi ( pentru trei mese) la masa de cina a fost compus din Crema de branza de capra 150 gr. Delaco Grace 1 cutie, cartofi natur 250 gr.si ceai lipton cu lamaie 250 ml.Copii din sectia pediatrie, care sunt internati in sectia de pediatrie si nu au regimuri dietetice au primit la cina Crema de branza de capra 150 gr. Delaco Grace 1 cutie, cartofi natur 250 gr., ceai lipton cu lamaie 250 ml si doua eugenii cu vanilie – 40 de grame. Copiii cu alte diete au primit la cina dovlecei gratinati cu branza de vaci – 250 de grame, ceai Lipton cu lamaie – 250 ml si 2 napolitane cu vanilie – 40 de grame.Avand in vedere postarea doamnei internate ca insotitor pe sectia de pediatrie precizam urmatoarele: Apreciem ca fiind incorecta informatia potrivit careia un copil a primit la masa de cina din seara de 4 iunie 2019 este incorect prezentata, copii primind meniurile asa cum le-am prezentat mai sus. In mod tendentios nu a postat si cutia cu branza pe care a primit-o. probabil pentru ca stia ca valoarea alocatiei la care a fost internata este de 7 lei/zi cu tva pentru mic dejun, pranz si cina iar numai cutia cu branza primita are valoarea de 7,18 lei.Atat calitatea alimentelor, calitatea produselor finite, precum si prepararea hranei si livrarea hranei au fost verificate de catre salariatul unitatii dumneavoastra, respectiv asistentul dietetician de serviciu.Ca argurment la cele sustinute mai sus precizam faptul ca in dimineata urmatoare primei postari, respectiv in data de luni,3 iunie, o echipa de control formata din trei inspectori din cadrul Consiliului Judetean Constanta au mers in saloane, au facut fotografii ale hranei, dupa care s-au prezentat la bucataria noastra si au verificat modul de provenienta a marfurilor, modul de depozitare, conditiile de lucru, termenele de valabilitate, precum si probele alimentare. In urma verificarii nu s-au constatat deficiente.Consideram ca persoanele care fac astfel de demersuri fara a avea sustenabilitate trebuie sa fie intr-un anumit fel sanctionate pentru ca prin astfel de gesturi de denigrare oamenii isi pierd increderea in serviciile oferite de Spitalul Judetean Constanta.Apreciem ca postarile sunt tendentioase si au ca scop denigrarea unitatii sanitare si in consecinta si a societatii noastre.Asiguram pe toti pacientii internati la Spitalul Judetean Constanta ca societatea noastra este permanent preocupata de a oferi servicii si produse de calitate. Aceasta in conditiile in care nivelul alocatiilor de hrana stabilite prin Hotarare de Guvern a ramas nemodificat iar preturile alimentelor de baza s-au scumpit substantial unele chiar si cu 500%Dorim tuturor pacientilor insanatosire grabnica!”