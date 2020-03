Directorul Spitalului Universitar, Catalin Carstoiu, unde 17 cadre medicale și 10 pacienți au coronavirus: „Este un focar”

Un număr de 27 de persoane, între care 17 cadre medicale și 10 pacienți de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) au fost testate pozitiv pentru coronavirus, potrivit raportării managerului instituției. Este anchetă epidemiologică la SUUB. Cătălin Cârstoiu, directorul unității medicale, recunoaște că spitalul a devenit un focar de coronavirus. „Am constatat că aveam The post Directorul Spitalului Universitar, Cătălin Cârstoiu, unde 17 cadre medicale și 10 pacienți au coronavirus: „Este un focar” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.