Directorul Transelectrica, revocat din functie dupa ce si-a pus la CV o diploma falsa - UPDATE

UPDATE: consiliul de Supraveghere al Transelectrica a decis revocarea lui Marius-Danut Carasol din calitatea de membru al Directoratului, respectiv presedinte al Directoratului, in urma scandalului aparut in presa. „Consiliul de Supraveghere al Companiei, din preocupare pentru imaginea societatii, a decis, avand in vedere informatiile difuzate in presa in ultimele 24 de ore, referitoare la autenticitatea studiilor presedintelui Directoratului CNTEE Transelectrica SA, revocarea domnului Marius-Danut CARASOL din calitatea de membru al Directoratului, respectiv presedinte al Directoratului. Incepand cu data de 19 septembrie 2019, in calitatea de presedinte al Directoratului a fost numita doamna Clau ...