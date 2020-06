Directorul Transgaz, invitat la discuții pe tema Cartei Albe a Comisiei Europene privind subvențiile straine

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru Cartea Albă privind efectele de denaturare a concurenței cauzate de subvențiile străine pe piața unică. Comisia solicită opinii și contribuții din partea tuturor părților interesate cu privire la opțiunile prezentate. Compania Națională TRANSGAZ a a primit invitația de a-și prezenta opinia referitoare la inițiativa CE. Această viitoare […] The post Directorul Transgaz, invitat la discuții pe tema Cartei Albe a Comisiei Europene privind subvențiile străine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.