Directorul Transgaz, vizita pe santierele BRUA – Faza 1: Lucrarile de executie sunt in grafic

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a afirmat, joi, după o vizită pe şantierele Proiectului BRUA – Faza 1, că lucrările de execuţie la firul linear şi cele de la staţia tehnologică de comprimare gaze naturale de la Bibeşti sunt în grafic, scrie news.ro. Directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, a făcut, joi, The post Directorul Transgaz, vizită pe şantierele BRUA – Faza 1: Lucrările de execuţie sunt în grafic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.