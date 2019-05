Directorul uneia dintre cele mai iubite institutii publice de catre copii si parinti, prezent in Platoul BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 9 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in Platoul Studioului BZI LIVE este invitat directorul adjunct artistic al Teatrului pentru Copii si Tineret ''Luceafarul'' Iasi. Este vorba de Oltita Cintec, cunoscut critic de teatru si omul care de ani buni se ocupa de importante si diversificate evenimente dedicate teatrului. In acest context, principalele subiecte abordate cu aceasta vor pleca de la: Festivalul International de Teatru pentru Publicul Tanar Iaşi (FITPTI), cel intitulat ''Hai la Teatru'' si care promoveaza si incurajeaza elevii si liceenii in a performa pe zona de cea de-a saptea arta. De asemenea, despre realitati culturale dintr-o perspectiva contempor ...