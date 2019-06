Dirijorul Horia Andreescu, la Filarmonica din Iasi, pe 14 iunie

Horia Andreescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Continuand integrala Brahms-Schumann de la Iasi initiata in aceasta stagiune, dirijorul Horia Andreescu va conduce in seara de 14 iunie un concert extraordinar la pupitrul Orchestrei Filarmonicii „Moldova” din Iasi, solista pianista Anna Petrova. Al optulea episod al Integralei concertelor si simfoniilor de Brahms si Schumann realizata de Horia Andreescu, si inclusa in stagiunea 2018-2019 a Filarmonicii „Moldova” din Iasi, va cuprinde Uvertura Academica de Brahms, din creatia lui Schumann Introducere si Allegro appassionato pentru pian si orchestra, op. 92 si Concert-allegro cu introducere, op. 134 – prima auditie, soista Anna Petrova si in final Simfonia nr. 1 i ...