Discografia completa Jay-Z s-a intors pe Spotify dar lipsesc colaborarile sale cu R Kelly

Rapperul și milliardarul american Jay-Z a decis să-și își reîncarce albumele în biblioteca audio Spotify, cu ocazia aniversării sale de 50 de ani, pe 4 decembrie, miliardarul. Utilizatorii pot asculta acum toate albumele sale, de la "Reasonable Doubt" la "4:44", arată XXL Magazine.

Pe lângă LP-urile clasice care erau deja pe serviciul de streaming, cum ar fi "În My Lifetime, Vol. 1" sau "Vol. 2 ... Hard Knock Life", Spotify oferă acum "American Gangster", "The Black Album", "Kingdom Come" și toate albumele din seria "The Blueprint".

Cele două albume lansate de Jay-Z împreună cu R Kelly nu au fost incluse în discografia oferită de muzician celor de la Spotify. Platforma a anunțat în 2018, după izbucnirea scandalurilor sexuale legate numele cântărețului, că albumele lui R Kelly vor rămâne pe platformă dar nu vor mai fi promovate.

Jay-Z a lansat propriul său serviciu de streaming, Tidal, în 2017, și din acel moment majoritatea albumelor sale de studio nu au mai fost disponibile pentru utilizatorii seviciilor concurente precum Deezer, Apple Music sau Spotify.

Nu există nicio informație privind perioada de timp în care albumele vor fi disponibile.

Pe cel mai recent album, "4:44", Jay-Z și-a șocat publicul mărturisind că mama sa este lesbiană, că infidelitatea sa aproape că i-a distrus căsnicia și că regretă că în 1999 l-a înjunghiat pe Lance Rivera, un regizor și producător de film american.