DISCORDIE in PNL: Anca Boagiu nu e solidara cu liderii sectoarelor din Bucuresti

Demisia lui Cristian Busoi din fruntea PNL Bucuresti, dar si cea a cinci sefi de organizatii de sector, face valuri in PNL. In schimb, Anca Boagiu, care conduce organizatia de la Sectorul 2, i-a transmis intr-un mesaj adresat liderului PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca nu este solidara cu ceilalti colegi si ca nu va demisiona. Cristian Busoi este OUT! Marius Bodea, tu cand? Rezultatele dezastruoase ale PNL la Iasi vorbesc de la sine "Draga Cristi, eu astept o analiza POLITICA inca de la alegerile locale din 2016 cand am atras atentia ca avem nevoie de abordare politica noua la Bucuresti si de multa seriozitate. Din pacate nici atunci nici acum nu avem aceasta analiza si, in consecinta, un plan clar, ...