Discreditat de șefi. Imunologul roman care și-a inoculat vaccinul antiCOVID inventat de el este anchetat

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă, la Târgu Mureş, că la nivelul Spitalului Judeţean Timişoara are loc o anchetă internă după ce şeful Institutului Oncogen, Virgil Păunescu, a anunţat ca şi-a administrat un vaccin neomologat împotriva noului coronavirusului. „Este o anchetă internă la nivelul Spitalului Judeţean Timişoara, acel compartiment face parte din Spitalul Judeţean […]