Discurs memorabil al lui Donald Trump de Ziua Nationala a Americii! Nu s-a mai intamplat de 7 decenii

Natiunea americana este acum mai puternica decat oricand, iar SUA vor plasa in curand steagul american pe Marte, a declarat Donald Trump intr-un discurs la Washington, cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Statelor Unite, scrie Mediafax. In cadrul evenimentului "Salutari Americii", organizat cu ocazia Zilei Nationale a SUA, au fost expuse la Washington mai multe vehicule blindate, inclusiv tancuri M1 Abrams, iar orasul a fost survolat de aeronave militare, inclusiv F-35 si F-22, dar si avionul prezidential Air Force One. Zborul avionului prezidential deasupra Monumentul lui Lincoln din Washington a dat starul evenimentului, relateaza postul CNN. "Impreuna s ...