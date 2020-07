Discursul ambasadorului SUA, Adrian Zuckerman, la evenimentul dedicat Zilei Independentei SUA

Ieri, ambasadorul SUA, în România, Adrian Zuckerman, a ţinut un discurs la Ambasada SUA, cu ocazie sărbătorii naţionale a aliaţilor și a celei de-a 244-a aniversare a Independenţei Statelor Unite ale Americii.

Domnule preşedinte Klaus Werner Iohannis, domnule prim-ministru Ludovic Orban, domnule preşedinte interimar al Senatului Robert Cazanciuc, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu, reprezentanţi ai Guvernului României, membri ai corpului diplomatic, distinşi invitaţi, prieteni,Preşedintele Trump şi cu mine vă mulţumim că sunteţi alături de noi în această seară, la cea de-a 244-a aniversare a Independenţei Statelor Unite ale Americii. Pe 4 iulie 1776, al Doilea Congres Continental a aprobat Declaraţia de Independenţă, un document de o mare importanţă morală, care a schimbat cursul istoriei.În calitate de lider democratic al lumii, ne cerem nouă şi celorlalţi să respectăm aceleaşi principii şi valori care ne-au întemeiat Naţiunea. Aceste cuvinte din Declaraţia de Independenţă ne-au ghidat ţara şi au oferit speranţă pentru milioane de persoane din întreaga lume:Părinţii noştri fondatori au avut curajul de a acţiona punându-şi vieţile în mare pericol pentru a promova cauza libertăţii.Astăzi este mai important decât oricând să reflectăm asupra acestor principii. Pe 4 iulie 1986, preşedintele Ronald Reagan ne-a reamintit că:lucrurile care ne unesc – trecutul Americii, de care suntem atât de mândri, speranţele şi aspiraţiile noastre privind viitorul lumii şi această ţară mult-iubită – cântăresc mult mai mult decât puţinul care ne separă.Trebuie să ne exprimăm părerile în mod deschis, să dezbatem dezacordurile onest, dar să urmărim întotdeauna solidaritatea. Atunci când America este unită, America este de neoprit.Am fost onorat că preşedintele Trump mi-a cerut să îl reprezint pe el şi poporul american în ţara în care m-am născut. Înainte de a părăsi România, în 1965, eu şi familia mea am suferit de pe urma răului comunismului. O Românie liberă era un vis îndepărtat, ceva ce nu credeam că voi trăi să văd vreodată. Însă datorită bărbaţilor şi femeilor plini de curaj, care iubesc libertatea şi şi-au riscat vieţile în urmă cu 30 de ani şi eforturilor depuse de numeroase alte persoane de atunci până în prezent, am revenit într-o Românie liberă şi prosperă. Sunt onorat să mă aflu în faţa dumneavoastră ca exemplu al măreţiei Americii, o ţară în care fiul a doi imigranţi care au avut curajul să sacrifice totul pentru libertate, are oportunitatea de a reveni în calitate de ambasador al Statelor Unite.În cele şase luni de la sosirea mea am făcut multe lucruri împreună. Ne-am îmbunătăţit capacităţile militare şi am sporit securitatea energetică. Ne-am unit forţele pentru a combate COVID-19. Am furnizat României materialele medicale extrem de necesare şi am întâmpinat în Statele Unite medici militari profesionişti din România.Suntem dedicaţi susţinerii redresării economice a României şi asigurării securităţii sale economice. Ne-am unit forţele pentru a combate corupţia şi a duce la bun sfârşit eforturile începute de patrioţii români care au răsturnat comunismul în urmă cu 30 de ani. Statele Unite se angajează să folosească toate resursele proprii de aplicare a legii pentru a sprijini statul de drept şi a pune capăt flagelului corupţiei şi traficului de persoane.Trebuie, de asemenea, să rămânem vigilenţi când adversarii noştri încearcă să profite de situaţia actuală pentru a ne submina libertăţile, în timp ce maschează propriul comportament nociv şi malign. Eforturile de a denatura pieţele libere, societăţile democratice şi de a comercializa tehnologie care nu este demnă de încredere nu trebuie tolerate. Influenţa malignă menită să destabilizeze România şi să o împiedice să îşi atingă adevăratul potenţial economic trebuie respinsă.Mesajul său este astăzi mai adevărat decât oricând. Cred în măreţia Statelor Unite. Cred în măreţia României. Cred în măreţia democraţiei. Cred că un viitor mai bun este posibil. Iar pentru a-l îndeplini, vă cer dumneavoastră, tuturor celor care mă ascultaţi în această seară, să fiţi curajoşi; să protejaţi libertatea şi democraţia; să vă asiguraţi că flacăra libertăţii arde în România şi peste tot în lume şi vă cer să credeţi în dumneavoastră şi într-o Românie mai bună. Vă cer tuturor să faceţi fapte măreţe!Am mai spus acest lucru de multe ori: poporul român nu are prieten mai bun decât Statele Unite. Iar Statele Unite nu au prieten mai bun decât România. În urmă cu câteva săptămâni m-am întâlnit cu preşedintele Iohannis. Am menţionat cât de importantă este Ziua Independenţei pentru noi şi i-am spus că voi sărbători naşterea ţării noastre chiar dacă va trebui să fac acest lucru singur. Preşedintele s-a gândit preţ de câteva clipe şi a spus: „nu veţi fi niciodată singur; eu voi fi întotdeauna alături de dumneavoastră!”Vă mulţumesc tuturor pentru că aţi fost alături de noi în această seară. La mulţi ani de Ziua Independenţei, America!Dumnezeu să binecuvânteze America! Dumnezeu să binecuvânteze România! Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!