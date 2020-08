Discursul INTEGRAL al lui Marcel Ciolacu, in cadrul Congresului extraordinar al PSD, din data de 22.08.2020

Vă prezentăm integral discursul susținut de principalul candidat la șefia PSD, Marcel Ciolacu, în cadrul Congresului PSD:

România are nevoie de PSD!

România are nevoie de o stângă puternică.

Are nevoie de siguranță / reconstrucție / și creșterea nivelului de trai!

Astăzi DOAR PSD reprezintă stânga românească și valorile sale!

Vrem să rămânem un partid conservator, care se uită mai degrabă în spate, în TRECUT?... sau vrem să ne transformăm într-un partid MODERN, care se uită în VIITOR, spre progres?

Societatea românească s-a schimbat. La fel, și așteptările românilor.

Vrem să ascultăm dorințele oamenilor și nevoie lor de ASTĂZI… sau vrem să rămânem prizonierii VECHILOR metode de a face politică?

PSD va continua să-i apere pe bunicii noștri / pe cei vulnerabili / pe mame și pe copii / pe tinerii care sunt la început de drum.

DAR trebuie să privim și mai departe. Să fim aproape de toți românii din clasa de mijloc!

Lângă cei care muncesc în corporații / lângă antreprenori / lângă profesori / lângă medici / lângă cei din HORECA / lângă cei care trudesc din greu la micile lor afaceri de familie / lângă fermieri și agricultori / lângă cei plecați peste hotare / și care vor să se întoarcă acasă / lângă toți cei care au nevoie de noi.

Suntem puțini în această sală, dar foarte mulți în țară!

Sunteți mulți care ați muncit enorm în partid. Ați avut - la fel ca și mine - rezultate bune. Ați construit - la fel ca și mine - organizații puternice. Dar au fost cazuri când munca voastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la ușile justiției.

Nu ei sunt PSD! Ei aparțin trecutului.

Și trebuie să ne rupem de acest trecut!

Justiția trebuie făcută în sala de judecată.

Nu la partid, nu la televizor, nu în palatele Administrației prezidențiale.

Reforma justiției trebuie făcută de către profesioniști, de magistrați, de CSM, de asociațiile profesionale.

O spun cu toată răspunderea / conștient că poate pierd voturile unora care văd lucrurile altfel. În mandatul meu / PSD va rămâne strict pe agenda românilor / iar justiția acolo unde îi este locul / în sala de judecată!

Astăzi suntem hotărâți să lăsăm greșelile trecutului în spate / acolo unde le este locul.

Astăzi decidem viitorul social-democrației din România!

Reconstrucția PSD a început!

· Viitorul PSD este legat de apărarea valorilor în care credem: solidaritate / echitate / și șanse egale pentru toți!

· Viitorul PSD este legat de promovarea oamenilor integri / competenți / și cu experiență în administrație.

· Viitorul PSD înseamnă criterii de performanță pentru cei care ocupă funcții publice.

· Viitorul PSD înseamnă TOLERANȚĂ ZERO față de corupție / dar și toleranță zero față de ABUZURI.

· Viitorul PSD înseamnă o strânsă colaborare cu familia social-democrată europeană!

Aceasta este calea noului PSD!

Calea unui partid de stânga modern / European / cu privirea spre viitor / și atent la nevoile cetățenilor!

Dragi colegi,

Sunt de 30 de ani în Partidul Social Democrat. Și sunt mândru de asta!

De fiecare dată când am fost la guvernare / am luat măsuri economice corecte / care au generat locuri de muncă / creștere economică / și venituri mai mari!

Vreau cu toții / să fim mândri!

Să fim mândri că facem parte din partidul care întotdeauna a pus oamenii pe primul loc!

Trebuie să fim mândri / că după un an foarte greu / am rămas uniți / și am rezistat în fața lui Iohannis / și a unei coaliții de forțe care au avut tot timpul un singur obiectiv: dispariția PSD.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați rezistat acestor presiuni uriașe!

Vă mulțumesc că în fața crizei sanitare, ați ales să nu faceți politică demagogică, ci să faceți politica solidarității, să aveți grijă de sănătatea românilor.

Vă mulțumesc pentru că v-ați mobilizat foarte repede și le-ați asigurat celor din linia întâi materialele și echipamentele de protecție necesare. Ati demonstrat încă o dată că oamenii sunt prioritatea PSD. Oamenii și problemele lor!

Doamnelor și domnilor,

Toate guvernările de dreapta au făcut rău României. Dar cele 9 luni de guvernare ale lui Orban le-a întrecut pe toate.

În mai puțin de un an, au adus - din nou! - austeritatea și nesiguranța zilei de mâine!

Acest Guvern a îndatorat țara pe trei generații! PNL și Iohannis se împrumută cu 1.000 de euro pe secundă. Dar la români sau la firmele românești n-a ajuns un leu!

Raportul Curții de Conturi / și anchetele DNA / sunt dovada certă a jafului generalizat al PNL!

Asta au făcut în pandemie.

Până aici!!!

Un guvern care fură și distruge economia trebuie să plece!

Un guvern care apără interlopii și pedofilii trebuie să plece!

Un guvern care încalcă legile țării și nu crește alocații, salarii și pensii trebuie să plece!

Stimați colegi,

PSD va continua să îi apere pe cei care au muncit o viață și care merită o pensie decentă. Pe părinții și bunicii noștri!

Trebuie să vorbim de protecție socială! De creșterea pensiilor, de creșterea salariului minim, de creșterea alocațiilor, de drepturile angajaților. Acestea sunt măsuri de stânga.

Dar trebuie să protejăm veniturile și să apărăm drepturile tuturor angajaților.

Mai ales ale celor din companiile private, care muncesc mai mult de 8 ore pe zi.

Creșterea salariului minim pe economie este o măsură bună / dar nu suficientă./

În firmele private a devenit o obișnuință să muncești foarte mult, peste program, în week-end sau în zilele libere. Însă aceste ore trebuie plătite!

În același timp, atât angajații din privat, cât și cei care lucrează la stat, au dreptul la timpul lor liber, au dreptul să se bucure de acest timp împreună cu familia și copiii, și nu să răspundă la email-uri sau telefoane atunci când sunt acasă.

Trebuie să trecem prin Parlament LEGEA care asigură echilibrul dintre viața profesională și viața privată. E o practică europeană, se întâmplă deja.

Vreau să facem politica celor care au plecat să muncească în străinătate. Ei sunt cei care au ajutat România să treacă prin criza financiară. Au fost montați împotriva partidului nostru, apoi au fost blocați să intre în țara de sărbători de actualii guvernanți. Singura soluție a fost să îi țină la cozi zile întregi prin vamă.

Românii care trăiesc afară iubesc România și au fost cei care au trimis bani în țară în fiecare lună, muncind din greu și uneori în condiții umilitoare. În zilele noastre sunt duși pe ascuns în fermele din alte tari.

Sunt români ca și noi și merită să fie apărați acolo unde sunt!

Trebuie să începem să vorbim și cu tinerii. Cei aflați la început de drum!

Știu, li s-a tot repetat că PSD e rău!

Culmea! Au repetat cei care nu au făcut nimic pentru ei!

PSD a fost singurul care s-a preocupat atât de prezentul / cât și de viitorul lor. / Scutirea de taxe pentru IT-iști / Transportul gratuit / pentru elevi și studenți / Alocațiile dublate / StartUP Nation / Prima Casă / Subvențiile / pentru firmele care angajează tineri / Sprijinul pentru tineri fermieri / Sunt doar câteva exemple.

Dar acum este important să le redăm tinerilor încrederea în România. Să le deschidem partidul, să-i luam parteneri la decizii, să le aratăm că nu orice politică se face în interes personal sau pentru interese nelegitime. Dacă vor vedea ca viziunea lor contează, că interesele lor sunt luate în seamă, atunci sunt sigur că nu vor mai dori să părăsească România.

Dragi colegi,

Sub guvernarea PSD, România ajunsese la cel mai scăzut nivel al șomajului, înregistrat vreodată.

După 9 luni de guvernare PNL, peste un milion de români și-au pierdut locurile de muncă sau sunt în șomaj tehnic.

Nu discursurile șovine ale lui Iohannis vor redeschide afacerile închise.

Dacă președintele ar fi fost un patriot adevărat, atunci ar fi știut că patriotismul economic este calea corectă. Toată Europa urmează această cale!!! .

Să fim patrioți înseamnă să ne apăram și să susținem interesele economice pe plan internațional.

Să fim patrioți înseamnă sa promovam produsele românești. Lucrurile construite aici / în țară la noi.

Să fim patrioți înseamnă să ne apărăm resursele naturale / pădurile / bogățiile țării!

Să fim patrioți înseamnă să încurajăm antreprenoriatul românesc / dar și multinaționalele din România. Să le ajutam să facă profit aici, să plătească taxe aici, în România, și salarii mai bune pentru angajații români!

Dragi colegi,

Ne interesează modernizarea partidului, dar în același timp este important și un alt lucru: REALIZAREA UNUI PLAN NAȚIONAL DE DEZVOLTARE.

România are nevoie de un plan de dezvoltare a țării care să încludă economia, educația și sănătatea, și să se întindă pe o perioadă mai lungă de timp care să depășească ciclurile politice.

PSD are forta si experienta de a construi acest plan. Vrem să îl dezbatem cu societatea și cu toate forțele politice. Așa cum am arătat și înainte, știm să aducem acest plan la îndeplinire.

PSD a realizat în istoria sa lucruri importante pentru consolidarea poziției sale pe plan internațional, adevărate proiecte de țară!

Aderarea la NATO / și parcursul european al țării noastre …sunt doar două exemple.

Prin programul nostru politic, Partidul Social Democrat își asumă din nou identitatea pro-europeană și valorile fundamentale europene: democrație, stat de drept sau drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Ne dorim o Europă socială, o Uniune Europeană echitabilă și coezivă. Este timpul să contăm / în procesul decizional / la nivel European / și să fim un actor relevant / la nivel regional.

Partidul Social Democrat susține consolidarea parteneriatului cu NATO și dezvoltarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Trebuie și vom contribui la întărirea relației transatlantice pentru ca România să se bucure de securitate.

Aceasta este viziunea de stânga pentru România de mâine!

Împreună, vom face din Partidul Social Democrat o formațiune politică modernă și responsabilă. Partidul de stânga de care România are nevoie!

Dragi colegi,

Potențialul PSD vine de la oamenii buni pe care îi avem. Suntem Partidul Primarilor: avem în jur de 1700 de primari, peste jumătate din primarii din România, care sunt aproape de oameni.

Eu cred în victoria noastră în alegerile care urmează. Vă spun și vouă să credeți! Avem cei mai buni oameni, avem cea mai mare experiență, avem cei mai eficienți primari și președinți de consilii județene!

Avem prima șansă! Depinde numai și numai de noi, de munca noastră, de puterea noastră să transformăm această șansă într-o victorie care să arate tuturor că PSD este în continuare cea mai importantă forță politică din România!

Avem oameni extraordinari! Bine pregătiți! Profesioniști care și-au demonstrat competența fiecare în domeniul său! Dar care nu au fost lăsați să vină în față!

PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci. Și în mod evident acest lucru nu a făcut bine partidului și nici României.

Vremea tătucilor a apus.

Eu sunt un om de echipă! Eu vreau un PSD condus de o echipă. Și de aceea am adus în prima linie cei mai buni oameni! Oameni care și-au dovedit competența atât în organizațiile, cât și în comunitățile lor. Oameni care se bucură de încrederea românilor.

Gabriela Firea. Sorin Grindeanu. Paul Stănescu. Mihai Tudose. Olguța Vasilescu. Gabriel Zetea. Radu Moldovan. Daniel Băluță. Vasile Dâncu. Doina Fedorovici. Victor Negrescu. Decebal Făgădău. Ionuț Pucheanu. Dragoș Benea. Claudiu Manda. Titus Corlățean. Laurențiu Nistor!

Aceasta este echipa de conducere a noului Partid Social Democrat!

Aceasta este construcția nouă și proiectul politic, la care astăzi vă invit să fiți parte!

Mă bazez pe voi! Știu că, împreună, vom reuși!

Așa să ne ajute Dumnezeu ! Vă mulțumesc!