Discursul lui Trump, intrerupt de televiziuni, pentru a evita raspandirea de fake-news. VIDEO

Mai multe televiziuni americane au decis joi seară să întrerupă difuzarea în direct a declaraţiilor preşedintelui Donald Trump, considerând că acesta dezinformează populaţia, relatează AFP preluat de agerpres. Preşedintele în funcţie al SUA, Donald Trump, a denunţat, într-un discurs rostit joi seară, presupuse fraude electorale şi eforturi ale opoziţiei democrate de a obţine ilegal victoria lui