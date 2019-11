Discursul Ministrului Apararii Nationale cu prilejul Zilei Veteranilor

"Doamnelor și domnilor veterani ai teatrelor de operații,



Distins auditoriu



Ce poate fi mai onorant decât să ai în față, vorbind despre faptele lor cu atâta modestie, veterani ai teatrelor de operații și veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial, două generații care stau față în față și ne dau o pildă nouă, tuturor, care astăzi, la fel ca dumnealor, avem datoria de a sluji țara sub drapel.



11 noiembrie a devenit prin tradiție o zi cu o însemnătate deosebită pentru militarii Armatei României.



Este ziua în care cinstim și onorăm faptele de vitejie ale camarazilor noștri, veteranii teatrelor de operații, cei care, prin profesionalismul, curajul și dedicarea dovedite în ultimele decenii în misiunile desfășurate în cele mai dificile teatre de operații, au făcut ca România și Armata României să fie apreciate în întreaga lume.



Dar aceste fapte de vitejie au fost, din păcate, plătite cu sânge, 30 de camarazi pierzându-și viața departe de țară. Memoria faptelor lor de vitejie va rămâne pentru noi o datorie de onoare, de a reaminti tuturor că sacrificiul lor nu a fost în zadar. Ei vor rămâne veșnic în inimile noastre, eroi intrați mult prea devreme în istorie, cărora le datorăm recunoștință și respect.



11 noiembrie 2003 este o zi tristă în conștiința Armatei României, atunci când am pierdut pentru prima dată un camarad în teatrul de operații din Afganistan. Aflat într-o misiune de patrulare în aria de responsabilitate, sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogorași a căzut la datorie.



29 de eroi l-au urmat de atunci în sacrificiu, amintindu-ne tuturor cât de prețioasă este libertatea. Durerea familiilor lor nu se va stinge niciodată, precum niciodată nu vom înceta să le cinstim memoria și să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor.



În toată Europa, în această zi se comemorează faptele de eroism ale militarilor căzuți la datorie în timpul Marelui Război. Este o zi de recunoștință pentru noi toți și un moment de pioasă reculegere în memoria lor.



11 noiembrie 1918 este ziua în care armele au amuțit în Europa.



Se încheia, după patru ani de război, una dintre cele mai sângeroase conflagrații în care omenirea a fost implicată, Primul Război Mondial. Și atunci, Armata Română a plătit un tribut greu în luptele de pe frontul răsăritean împotriva armatelor Puterilor Centrale. Peste 330.000 de militari români au căzut în sângeroasele bătălii de la Turtucaia, Valea Jiului sau în luptele din jurul Bucureștiului.



La Mărăști, Mărășești ori Oituz, armata română a spus ”Pe aici nu se trece!”. Și nu s-a trecut. Militarul român a pus atunci, mai presus de el, ființa neamului românesc.



Am sărbătorit la 1 decembrie 2018, 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, iar un merit însemnat în realizarea acestui deziderat l-a reprezentat și eroismul soldatului român, care a crezut în spiritul lui de sacrificiu pentru o Românie liberă și independentă.



Stimați veterani,



Nu voi înceta, acum mai mult ca niciodată, să pun umărul, împreună cu dumneavoastră, la consolidarea încrederii românilor în Armata noastră.



România se află într-o poziție strategică foarte importantă și nu este singură la masa deciziilor vitale. Am demonstrat că suntem partener serios, de încredere, și că ne respectăm angajamentele asumate.



Alături de bravii noștri veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial, scrieți istoria acestei țări și sunteți un exemplu pentru noi toți. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru noi, vă prețuim sacrificiul și vă asigur că ne străduim, prin toate demersurile, să fim la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră legitime și să vă arătăm respectul care vi se cuvine.



Pe mulți dintre militarii răniți în teatrele de operații am avut posibilitatea să-i cunosc personal. Ei sunt dovada că nimic nu este imposibil și că poți lupta pentru destinul tău, când poate nu mai ai nimic de pierdut. Acești militari reprezintă, în stare pură, adevăratul spirit de luptător, coeziunea echipei şi solidaritatea umană. Sperăm ca exemplul lor să ne motiveze pe toți să ne îndeplinim idealurile, să devenim mai buni și mai puternici, să ne depășim limitele.



Dragi camarazi,



Vă asigur că suntem alături de dumneavoastră. De asemenea, suntem alături de familiile celor 30 de militari care și-au dat viața pentru țară, precum și a celor peste 190 de răniți. Vom continua să vă fim aproape, găsind cele mai bune soluţii care să vină în sprijinul veteranilor. Locul important pe care țara noastră îl ocupă acum în NATO și Uniunea Europeană se datorează, în mare măsură dumneavoastră, militarilor Armatei României.



Suntem datori să ducem mai departe tradiţiile şi renumele Armatei, să consolidăm statutul şi prestigiul militarului român, în spiritul obligaţiei morale pe care o avem faţă de militarii veterani.



Cu acest prilej, îi asigur pe camarazii noștri care acum se află în misiuni sau se pregătesc pentru misiuni că prioritatea conducerii ministerului este aceea a asigurării condițiilor necesare îndeplinirii misiunilor lor. Și mă refer atât la condițiile de muncă – echipamente și dotări moderne și performante, cât și la cele de viață.



Vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut în slujba Patriei şi poporului român şi vă adresez, de Ziua Dumneavoastră, în nume personal şi în numele Ministerului Apărării Naţionale, cele mai calde şi sincere felicitări, multă sănătate şi împliniri personale.



La mulți ani!



Am onoarea să vă salut!", a transmis Ministrul Apărării Naționale.