Discursul presedintelui Klaus Iohannis, prezent la Constanta. PSD ramane un pericol pentru Romania“

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut unul dintre cele mai înverşunate discursuri ale sale de când şi-a anunţat candidatura pentru al doilea mandat ca şef al statului. Evenimentul a avut loc în cadrul Reuniunii Filialelor PNL din Regiunea Sud-Est de la Constanța, care s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor, sâmbătă, 14 septembrie 2019.Preşedintele şi-a început discursul prin expunerea situaţiei de la alegerile europarlamentare, când PNL a reuşit să câştige, la nivel naţional, cel mai bun scor, PSD fiind „învins”.„Aveţi o echipă cu oameni competenţi şi pregătiţi să îşi asume intrarea la guvernare. Veţi fi principalul partid al unei coaliţii democratice care va guverna România mult mai bine în viitor pentru cetăţeni, mult mai bine, mult mai mult timp. Dar drumul este abia la început şi vă spun că este extrem de important să nu pierdeţi ceea ce aţi câştigat o dată cu 26 mai, la europarlamentare şi la referendum. Acest lucru se numeşte încredere. Aţi câştigat încrederea românilor, cultivaţi-o! Împreună am luptat cu PSD în aceşti ani şi avem obligaţia să învingem decisiv acest adversar, pentru că toţi românii contează pe noi.Ştim care sunt paşii de urmat, avem soluţii şi ele fac parte din acel proces mai lung, în etape, despre care am vorbit şi cu ocazia referendumului. Îndepărtarea definitivă a PSD de la putere se produce în timp, doar prin vot, printr-o prezenţă consistentă şi constantă la urne. Unul dintre cele mai mari câştiguri ale ultimilor ani a fost tocmai mobilizarea românilor şi sunt convins că au înţeles că doar votul lor va face posibilă o nouă majoritate care să guverneze corect, care să guverneze pentru români”, a spus şeful statului.Klaus Iohannis a făcut referire şi la situaţia din Guvernul României privind remanierile propuse de Viorica Dăncilă. „Să nu ne facem însă iluzii. PSD, cu orice alt chip va apărea în faţa oamenilor, rămâne un pericol pentru România. Lupta nu este nici pe departe încheiată, această luptă va fi câştigată doar când guvernarea va fi preluată de o majoritate cu valori autentic democratice, dedicată construirii unui proiect pentru România, nu pentru un şef de partid şi găştile din jurul său. Vedeţi foarte bine cum în fiecare săptămână se iau la PSD noi decizii pe care trebuie să le blochez pentru că România riscă să fie distrusă de PSD. În toţi aceşti ani, am reuşit să oprim foarte multe erori, dar PSD nu a învăţat nimic. Aţi urmărit cu siguranţă ultimele etape de aşa-numite remanieri. PSD a pierdut majoritatea în Parlament, dar le e frică, le e frică să meargă în Parlament să îşi ia votul de validare şi atunci am fost nevoit, nu o dată, nu de două ori, de trei ori să refuz remanierea cerută cu obrăznicie”, a adăugat preşedintele României.Preşedintele a mai precizat că trebuie să existe o luptă continuă pentru îndepărtarea partidului condus de Viorica Dăncilă de la conducerea ţării, din fruntea Guvernului şi chiar din viaţa politică.„Pentru mine, lupta aceasta nu este o luptă pentru un nou mandat. Este o luptă pentru şansa de a clădi în sfârşit împreună ceea ce nu s-a putut realiza din cauza acestui război permanent pe care am fost nevoit să îl purtăm cu PSD în efortul de a-i opri să distrugă România. Viitorul însă nu înseamnă doar bătălia cu PSD, bătălia contra PSD înseamnă reaşezarea ţării pe fundamente corecte, înseamnă un proiect concret de reconfigurare a statului român, înseamnă guvernare responsabilă, înseamnă economie sănătoasă cu creştere durabilă, înseamnă idei comune, parteneriat şi colaborare.Eu ştiu ce trebuie făcut, iar primul pas, aţi ghicit, este îndepărtarea acestei guvernări nocive pesediste. Repararea răului făcut de PSD în toţi aceşti ani, în justiţie, în administraţie, în economie, în zonele unde statul a fost distrus, trebuie pornită cât mai rapid. Trebuie să lucrăm împreună la un proiect prin care putem deveni societatea pro europeană dezvoltată şi puternică pe care ne-o dorim cu toţii, prin care putem să orientăm resursele bugetare spre dezvoltare, spre investiţii, spre bunăstarea românilor”, a adăugat Klaus Iohannis.Preşedinte a conchis subliniind că liberalii trebuie să fie pe poziţii pentru a prelua conducerea Executivului. „Iar voi, dragi liberali, trebuie să fiţi pregătiţi să intraţi la guvernare în orice moment şi să fiţi conştienţi de aşteptările pe care le au oamenii de la voi. Este imperativ să redăm oamenilor dezamăgiţi speranţa că viitorul poate fi bun, că nu toţi politicienii sunt la fel, că există oameni competenţi, oameni care sunt dispuşi să guverneze pentru români şi aceştia sunteţi voi. La treabă, dragii mei!”, a adăugat şeful statului.