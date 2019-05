Discutii privind soarta Brexit intre Guvernul britanic si opozitie

theresa may google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Discutiile dintre guvernul britanic si opozitia laburista pentru a iesi din impasul cu privire la Brexit se apropie de etapa concluziilor, a anuntat un purtator de cuvant oficial, presa sugerand ca acestea s-ar putea incheia la mijlocul saptamanii viitoare, transmite AFP. Ultimele discutii dintre reprezentantii guvernului condus de premierul Theresa May si membrii Partidului Laburist, principala formatiune din opozitie, s-au desfasurat luni. Aceste negocieri urmaresc sa gaseasca o rezolvare in dosarul iesirii din UE, a carei data, fixata initial pentru 29 martie, a fost amanata de doua ori, pentru 12 aprilie, apoi pentru 31 octombrie, in lipsa unei majoritati in parlament care sa aprobe acordul de retrager ...