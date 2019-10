Discutiile UE cu Londra pe tema Brexitului, in impas. Tusk il acuza pe Johnson ca se joaca cu viitorul Europei

Discutiile intre europeni si britanici pe tema Brexitului urmau sa se reia, marti, la Bruxelles, insa sansele unei iesiri din impas sunt slabe in cazul in care Boris Johnson refuza sa modifice punctele "problematice" ale planului sau in vederea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), au declarat mai multe surse europene.