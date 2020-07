Disfunctionalitatea oportuna a radarelor SCOMAR, punct cheie in aducerea in tara a celor 2 tone de cocaina esuate pe litoral. Povestea de "Narcos" a unui transport de 600 milioane de euro

Ancheta DIICOT in cazul celor aproape doua tone de cocaina pura, o parte din care a esuat pe litoralul romanesc in martie 2019, arata ca aducerea in tara a acestei cantitati impresionante de droguri a fost facilitata de "disfunctionalitatile tehnice" ale sistemului de radare SCOMAR operate de catre Politia de Frontiera.