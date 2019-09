Disidentii din ALDE ar putea infiinta un nou partid

Lucrurile in ALDE raman tulburi, cu partidul scos de la guvernare, dar cu membri vrand in continuare sa ii stea alaturi Vioricai Dancila. Secretarul de stat in Ministerul Dezvoltarii, Ciprian Lucian Rosca, membru ALDE, sustine chiar ca disidentii din partid ar putea infiinta o noua formatiune politica.