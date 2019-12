Disney a devenit primul studio din istorie care a depasit pragul incasarilor de 10 miliarde de dolari intr-un singur an

Disney, impulsionat de încasările de 919,7 milioane de dolari obţinute de filmul de animaţie "Frozen II", a devenit duminică primul studio din istoria cinematografiei care a reuşit să depăşească pragul de 10 miliarde de dolari în box-office-ul său anual, informează deadline.com, potrivit AGERPRES.

Compania Disney a obţinut 3,28 miliarde de dolari din box-office-ul intern şi 6,72 miliarde de dolari din box-office-ul internaţional, stabilind astfel un nou record în box-office-ul mondial obţinut vreodată de un studio hollywoodian într-un an calendaristic.

Citește și: Liderul PSD,despre eliminarea pensiilor speciale: Ori e desființatare la toata lumea, ori nu

Precedentul record al studioului Disney era de 7,6 miliarde de dolari şi a fost stabilit în 2016.

Cifrele menţionate nu au inclus încasările obţinute de titlurile lansate de studioul Fox (achiziţionat în 2019 de Disney). Dacă ar fi adăugate acele încasări, atunci box-office-ul global al grupului Disney ar depăşi deja 11,94 miliarde de dolari.

Noul record este cu atât mai meritoriu, cu cât el a fost stabilit în contextul în care un lungmetraj Disney aşteptat cu mare nerăbdare de fani, "Star Wars: The Rise Of Skywalker", va avea premiera pe 18 decembrie în străinătate şi pe 20 decembrie în America de Nord.

Alături de "Frozen II", celelalte filme care au contribuit la recordul de încasări al grupului Disney în acest an au fost "Avengers: Endgame" (2,798 miliarde de dolari), "The Lion King" (1,656 miliarde de dolari), "Captain Marvel" (1,130 miliarde de dolari), "Toy Story 4" (1,074 miliarde de dolari) şi "Aladdin" (1,051 miliarde de dolari).

"Frozen II" ar trebui să depăşească la rândul său pragul încasărilor de 1 miliard de dolari pe plan global până în weekendul următor.

Citește și: Jandarmerița bătută în timpul protestelelor din 10 august 2018 mută în forță împotriva Jandarmeriei

În august, Disney a devenit primul studio din istorie care a avut cinci filme cu încasări de peste 1 miliard de dolari într-un singur an calendaristic. În contextul în care "Frozen II" se apropie de acel prag, care va fi depăşit cel mai probabil şi de "Star Wars: The Rise Of Skywalker", Disney va avea la sfârşitul acestui an şapte filme care vor fi realizat o astfel de performanţă de box-office.