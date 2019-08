Disney a prezentat prima imagine a filmului live action "Doamna si vagabondul"

Lady and the Tramp google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Disney a dezvaluit saptamana aceasta o prima imagine a remake-ului live action "Doamna si vagabondul/ Lady and the Tramp" in care apar cei doi protagonisti a caror voce este dublata de actorii Tessa Thompson si Justin Theroux. Din distributie mai fac parte: cantareata si actrita Janelle Monáe, Sam Elliott si Benedict Wong. Potrivit revistei People, caini salvatori au fost angajati sa joace personajele principale ale lungmetrajului. Creatorii serialului "Game of Thrones" au semnat un acord cu Netflix Celebra secventa a sarutului cu spaghetti a fost recreata cu caini adevarati. Un trailer va fi prezentat la D23, marea conventie A Disney care va avea loc la finalul lu ...